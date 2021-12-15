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17 декабря в Тайшете состоится открытие алюминиевого завода

17 декабря в Тайшете состоится открытие алюминиевого завода

17 декабря 2021 года в Тайшете откроется современное предприятие – Тайшетский алюминиевый завод, построенный по последним экологичным технологиям, продукция которого будет идти как российским потребителям, так и на экспорт. Это третий крупный проект в Сибири (после Богучанского алюминиевого завода в Красноярском крае и Хакасского алюминиевого завода, который дал первый металл в 2006 году), реализация которых началась, когда Олег Дерипаска возглавлял компанию.

Тайшетский алюминиевый завод станет моделью того, как будут выглядеть новые заводы РУСАЛа. Именно такие возникнут на месте старых советских производственных мощностей. К 2030 году РУСАЛ перестроит 4 алюминиевых завода в Красноярске, Братске, Шелехове и Новокузнецке по современным и экологичным технологиям. Старые производства в этих городах, основанные на технологии прошлого века, будут закрыты.

Производственные процессы на предприятии будут практически полностью автоматизированы. Завод будет производить зеленый алюминий с низким углеродным следом, и в основном, высокотехнологичную продукцию – современные сплавы для мировых автоконцернов, строительных и машиностроительных холдингов. Мощность первого пускового комплекса – около 430 тысяч тонн. На заводе организовано замкнутое водоснабжение, а выбросы сведены к минимуму.

Инвестор, компания РУСАЛ вложила в проект – около 1,7 миллиарда долларов. Идея и инициатива постройки проекта принадлежит основателю компании Олегу Дерипаска, который еще в 2007 году приступил к стройке.


Олег Дерипаска не раз заявлял, что важность Сибири, как центра промышленного развития России будет только расти, а производство зеленой продукции будет ключевым условием конкурентоспособности на мировых рынках. Поэтому для реализации новых проектов и была выбрана Сибирь, которая может обеспечить поставки чистой электроэнергии, а также логистическую близость к крупнейшим потребителям.

Строительство завода имеет огромное значение для экономики Иркутской области. На предприятии будут трудиться более 1,1 тысячи человек, большинство из которых – местные жители.

Еще до запуска завода РУСАЛ построил на собственные средства основные объекты социальной инфраструктуры, а год назад основатель РУСАЛа Олег Дерипаска лично открыл медицинский центр помощи и спасения для лечения пневмоний. Бюджет уже реализуемых РУСАЛом проектов развития социальной инфраструктуры (медцентр, микрорайон Центральный, жилой квартал, реконструкция городского парка, ремонт техникума и бассейна) составляет около 5 миллиардов рублей. А всего за последние 10 лет РУСАЛ потратил на социальные проекты в Тайшете более 7 миллиардов рублей.

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По материалам: irk

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