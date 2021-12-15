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1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet

1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet


Фронтенд DeFi-проекта 1inch Network развернут на платформе Skynet с полной поддержкой сервиса Homescreen для доступа к протоколу. Об этом ForkLog сообщили представители команды.


Стороны считают, то фронтенд приложений Web 3.0 и DeFi остается единственной централизованной составляющей этих проектов. Решение на базе Skynet исключает центрального хостинг-провайдера, и, как следствие, единую точку отказа.


Анонсированный в сентябре сервис Homescreen предлагает дашборд, позволяющий загружать сохраненные версии dapps в личное хранилище сети Skynet. Пользователи могут выбрать, какую версию приложения использовать, и не теряют доступ к протоколу, даже если оригинальное dapp не работает или скомпрометировано. 


«При использовании традиционного фронтенда у пользователя нет простого способа узнать, обновил ли злоумышленник код, отображаемый его браузером. Даже если он получит предупреждение, [другие решения] не предоставляют доступа к старым версиям сайтов, которым он еще доверяет», — говорится в пресс-релизе. 


1inch стал первым DeFi-протоколом, развернутым в сети Skynet с поддержкой Homescreen. Команда проекта публикует обновления, используя единственный скайлинк. Когда пользователь добавляет этот идентификатор в список своих приложений, последняя версия dapp сохраняется в хранилище MySky.


Ранее 1inch представил четвертую версию протокола агрегатора ликвидности с децентрализованных бирж и анонсировал полный переход к ДАО.


Напомним, в декабре 1inch Network закрыл раунд финансирования Серии B на $175 млн.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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