590 жителей Иркутской области заболели COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Иркутской области подтвердили 590 новых случаев коронавирусной инфекции. За весь период пандемии подтверждено 148 318 случаев COVID-19. Данные на 15 декабря приводит оперштаб.

Выписали из стационаров 175 человек, в больницах остаются 3 950 жителей региона. 614 пациентов выздоровели, за весь период — 118 399 человек.

Умерли за сутки 25 человек, всего за время пандемии — 6 741 житель региона. Еще один человек с коронавирусом скончался от иных заболеваний, всего — 566.