Александр Градский: биография, семья, жена, дети, внуки, причина смерти

Прискорбная новость о смерти Александра Градского

На днях умер один из основоположников русского рока Александр Градский. За свою активную и плодотворную жизнь он заработал множество титулов и наград – от заслуженного деятеля искусств РФ и лауреата Государственной премии до скромного народного артиста непризнанного Приднестровья. Все поклонники русского рока, его самые пылкие приверженцы не могут поверить, что этот знаменитый, всесторонне одаренный человек ушел из жизни в таком относительно молодом возрасте.Ранним утром информационное пространство облетело печальное сообщение о том, что умер Александр Градский, и в нем не перечислялись его награды и титулы. Однако истинные поклонники поэзии и музыки его по-настоящему ценили:как знаменитого музыканта, поэта и вокалиста, композитора, автора текстов песен;одного из людей, стоявших у истоков культового направления, – русского рока;человека, в совершенстве владевшего несколькими музыкальными инструментами;всесторонне одаренную, уникальную личность;художественного руководителя знаменитого театра «Градский холл», которому он посвятил все последние годы своей плодотворной жизни.