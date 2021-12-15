Александр Градский: биография, семья, жена, дети, внуки, причина смерти
Сегодня, 04:05
На днях умер один из основоположников русского рока Александр Градский. За свою активную и плодотворную жизнь он заработал множество титулов и наград – от заслуженного деятеля искусств РФ и лауреата Государственной премии до скромного народного артиста непризнанного Приднестровья. Все поклонники русского рока, его самые пылкие приверженцы не могут поверить, что этот знаменитый, всесторонне одаренный человек ушел из жизни в таком относительно молодом возрасте.
Прискорбная новость о смерти Александра Градского
Ранним утром информационное пространство облетело печальное сообщение о том, что умер Александр Градский, и в нем не перечислялись его награды и титулы. Однако истинные поклонники поэзии и музыки его по-настоящему ценили:
как знаменитого музыканта, поэта и вокалиста, композитора, автора текстов песен;
одного из людей, стоявших у истоков культового направления, – русского рока;
человека, в совершенстве владевшего несколькими музыкальными инструментами;
всесторонне одаренную, уникальную личность;
художественного руководителя знаменитого театра «Градский холл», которому он посвятил все последние годы своей плодотворной жизни.
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По материалам: Клео