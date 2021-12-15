Алексей Панин признался, что не хочет выходить на ринг ради выяснения отношений

Эпатажный артист Алексей Панин высказался о разборках на ринге. Скандально известный актер признался, что он вовсе не хочет сходиться в схватке с популярным телеведущим в так называемой клетке или октагоне ММА. Получив определенный опыт в боксе, Алексей Панин понял, что этот вид спорта – настоящее искусство. Драться для души – это одно дело, но выходить на ринг для выяснения отношений артист не хочет. При этом Алексей Панин очень хотел бы увидеть Владимира Соловьева в поединке с одним из профессиональных бойцов ММА. Если бы желание актера сбылось, журналисту могло бы всерьез не поздоровиться. В комментарии NEWS.ru Панин попытался спрогнозировать результат такого боя, и он оказался неутешительным для Соловьева.Алексей Панин «Думаю, быстро бы оторвали язык за все его слова», – предрек своему оппоненту страшные мучения актер. Судя по всему, Панина такой результат вполне бы устроил. Артист также признался, что ему самому прежде уже приходилось выходить на ринг. Тогда он решился на это ради денег, так как ему были нужны средства для жизни в Испании. Впрочем, имя соперника и результат боя актер называть отказался. Что касается отношений с Владимиром Соловьевым, то они оставляют желать лучшего. Мужчины уже неоднократно устраивали публичную пикировку, заочно обмениваясь резкими заявлениями в адрес друг друга.