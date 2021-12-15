Аналитик: Game Pass может увеличивать или снижать продажи – зависит от качества игр





Выпуск игры в подписке Game Pass – это возможность сразу получить доступ к большой аудитории игроков. Компания Microsoft отмечает, что выход игры в подписке повышает и продажи проекта. Но, похоже, что это не всегда так.

Известный аналитик Мэт Пискателла (специалист NPD Group) в Twitter пишет, что «подписка помогает росту рынка в целом». Он отмечает, что подписка может увеличить продажи игры, если она хорошо воспринята игроками. Но, по его же словам, если у игры неудачный запуск (например, есть проблемы на старте, которые стали активно обсуждаться в СМИ), это может сыграть в обратную сторону – снизить продажи из-за негативных настроений среди игроков.

Напомним, что на днях стало известно об успехах игры Forza Horizon 5. Она появилась в Game Pass в день релиза, и даже столкнулась с некоторыми багами, но показала лучшие продажи в серии Forza.