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Аналитик: Game Pass может увеличивать или снижать продажи – зависит от качества игр

Аналитик: Game Pass может увеличивать или снижать продажи – зависит от качества игр


Выпуск игры в подписке Game Pass – это возможность сразу получить доступ к большой аудитории игроков. Компания Microsoft отмечает, что выход игры в подписке повышает и продажи проекта. Но, похоже, что это не всегда так.

Известный аналитик Мэт Пискателла (специалист NPD Group) в Twitter пишет, что «подписка помогает росту рынка в целом». Он отмечает, что подписка может увеличить продажи игры, если она хорошо воспринята игроками. Но, по его же словам, если у игры неудачный запуск (например, есть проблемы на старте, которые стали активно обсуждаться в СМИ), это может сыграть в обратную сторону – снизить продажи из-за негативных настроений среди игроков.

Напомним, что на днях стало известно об успехах игры Forza Horizon 5. Она появилась в Game Pass в день релиза, и даже столкнулась с некоторыми багами, но показала лучшие продажи в серии Forza.

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По материалам: newxboxone

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