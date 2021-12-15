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Анализ фьючерсов: медведи продолжили наступление

Анализ фьючерсов: медведи продолжили наступление

Биткоин начал неделю импульсным снижением к минимуму на уровне $45 555. Ethereum последовал за ним и упал до $3670. На момент публикации они торгуются на отметках $48 400 и $3800 соответственно.


Продолжится ли восстановление рынка? Анализируем ценовые уровни биткоина и Ethereum на криптобирже Bybit.


BTCUSD


После ретеста линии восходящего тренда 7 декабря цена биткоина несколько раз пыталась закрепиться выше $50 000, однако сталкивалась с сильным давлением продавцов.


Линия восоходящего тренда и уровни сопротивления и поддержки на дневном графике BTCUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

В случае продолжения нисходящего импульса цена BTCUSD может снизиться к поддержке в зоне $42 000. Консолидация возле этой отметки может стать основой для нового восходящего тренда.


ETHUSD


Импульсное снижение 13 декабря привело к пробитию уровня $3900, который выступал в качестве сильной поддержки с 26 ноября.


Уровни поддержки на дневном графике ETHUSD Perpetual Contract (Bybit). Данные: TradingView.

Если цена ETHUSD не сможет быстро преодолеть $3900, стоит ожидать снижения к $3400 с последующей консолидацией возле этой отметки.


Выводы


Импульсное движение вниз 13 декабря аннулировало восстановление рынка, начавшееся на прошлой неделе. 


Криптовалюты ищут сильные уровни поддержки для возобновления восходящего тренда. Возможно, ими станут отметки $42 000 для биткоина и $3400 для Ethereum. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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