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Андрея Малахова застали врасплох вопросом о домашнем насилии

Андрея Малахова застали врасплох вопросом о домашнем насилии
49-летней телеведущий Андрей Малахов ответил на вопросы подписчиков в Instagram, один из которых весьма озадачил телезвезду. Андрей Малахов последний месяц является одной из самых обсуждаемых персон в СМИ. Всё из-за перемен во внешнем виде ведущего и слухов о его тяжелой болезни. Звезда голубого экрана стал появляться на публике в опухшем виде и с париком на голове. Малахов до сих пор не дал ни одного комментария о том, насколько правдивы слухи о его проблемах со здоровьем. Зато на днях Малахов ответил в Сети на неожиданный вопрос одного из подписчиков. Ведущий завел в Instagram рубрику «было/не было». Любопытные фанаты получили шанс узнать чуть больше о жизни Андрея. Не секрет, что ведущий скандальных ток-шоу не любит выставлять напоказ подробности своих отношений с женой. Поэтому часть вопросов была связана именно с темой личной жизни Малахова. Кто-то заподозрил, что за идеальной картинкой семейной жизни ведущего может скрываться нечто темное.
Андрей Малахов и Наталья Шкулева «Вас била жена?» — спросил Малахова поклонник. Ведущий был откровенно шокирован этим вопросом. «Нет! Почему вы сделали такой вывод?» Судя по тому, как выросла активность Малахова в Сети, он собирается в ближайшее время запустить свой марафон или онлайн-обучение. Ведущий намекает, что набрался большого жизненного опыта на пути к успеху и может им поделиться с публикой. Не исключено, что слухи о болезни и провокационные вопросы о личной жизни являются всего лишь спланированной частью «прогрева» аудитории.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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