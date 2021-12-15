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Ани Лорак вышла на сцену без нижнего белья в откровенном наряде

Ани Лорак вышла на сцену без нижнего белья в откровенном наряде
Певица Ани Лорак взбудоражила публику своим откровенным нарядом. В Crocus City Hall состоялся «Главный новогодний концерт», который собрал весь свет российского шоу-бизнеса. Артисты не только исполнили свои хиты, но и похвастались нарядами. Особенно публику впечатлил сексапильный образ Ани Лорак. 43-летняя Ани Лорак может похвастаться эффектной фигурой. Певица активно занимается спортом, поэтому позволяет себе откровенные наряды для выхода в свет. «Главный новогодний концерт» не стал исключением. На сцену Crocus City Hall артистка вышла в сексапильном наряде с эффектном обнаженного тела. Исполнительница выбрала черное платье с глубоким декольте, которое подчеркивало пышные формы хозяйки. Кроме того, звезда оголила стройные ноги, причем вырез начинался прямо с линии талии. С первого взгляда казалось, что Лорак отказалась от нижнего белья. Однако, если приглядеться, то заметна подкладка телесного цвета.
Ани Лорак в откровенном платье Поклонники оценили смелый образ кумира. Они осыпали ее комплементами: «Платье сразило наповал. Фигура просто космос. Идеальная женщина. Наш стимул и вдохновительница. С кем-то из рок-исполнителей, твой голос мощь, которая накрывает с головой»; «Очень сексуальное платье! Вы без трусиков»; «Такая невероятная». К слову, многие до сих пор удивляются, как бывший супруг певицы мог изменять ей с другими женщинами. Напомним, что два года назад Лорак развелась с Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочь Софию. О похождениях бизнесмена было известно давно, однако певица прощала возлюбленного ради ребенка. Несмотря на скандальный развод, бывшим супругам удалось сохранить теплое общение. Они оба окружают девочку родительской любовью и не прочь пересечься на семейных праздниках. «Серьезную работу над собой провела. Прежде всего, надо полюбить себя, и не растрачивать ресурс на тех, кто недостоин вас», — объясняла Ани свое отношение к изменщику.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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