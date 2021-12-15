Animoca Brands поддержала венчурный акселератор Brinc в раунде на $30 млн

Базирующийся в Гонконге венчурный акселератор Brinс закрыл раунд финансирования Серии B на $30 млн. Его возглавил оператор NFT-игр Animoca Brands.

We're so proud to share that we've had a successful raise of US $130M!!! We're on our way to fulfilling our future goals of supporting the next generation of founders #Gamechangers @animocabrands @LaunchpadLuna @ysiu https://t.co/UeKyM2VsPk — Brinc (@brinciot) December 15, 2021

Помимо участия в раунде, якорный инвестор направит $100 млн напрямую в поддерживаемые Brinc стартапы, выступая в качестве венчурного фонда.

Средства пойдут на финансирование команд разработчиков в области DeFi, NFT, Web 3.0 и блокчейн-игр. С момента своего запуска в 2014 году Brinc поддержал более 200 стартапов.

Акселератор планирует расширить экспансию в Китае, а также выйти на рынки Японии, Кореи, Сингапура и Индии. В настоящий момент компания открыла офисы в семи странах, в том числе в Бразилии.

Ранее Animoca Brands и команда Binance Smart Chain анонсировали запуск блокчейн-инкубатора, ориентированного на GameFi-стартапы.

Напомним, в октябре оператор NFT-игр привлек $65 млн при оценке в $2,2 млрд.

За первые девять месяцев 2021 года компания получила доход в размере $529,6 млн на фоне успехов принадлежащей ей гейминговой платформы The Sandbox и других проектов.

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