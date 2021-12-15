Астропрогноз на 2022 год

Вадим Карасев

2022 год Тигра обещает быть важным, но непростым. Астрологи дали свои советы каждому из Знаков Зодиака, чтобы их представители смогли максимально быстро достигать своих целей и обходить стороной преграды.

Не исключено, что в этом году множество ситуаций, событий и людей будут отрицательно влиять на наше настроение и биополе. Ритуал трансформации негативной энергии в позитивную поможет частично решить эту проблему. Также астрологи советуют в 2022 году побольше отдыхать, не допуская полного выгорания.

Овен

Любой необдуманный шаг в жизни Овнов может очернить их репутацию, лишить удачи, денег и вдохновения. Также риски могут привести к тому, что практически достигнутая цель просто перестанет быть таковой. Чтобы достигать своих целей как можно чаще, необходимо поступать обдуманно и пользоваться советами близких. Также астрологи советуют пользоваться специальными камнями-талисманами. В целом 2022 год можно назвать временем возможностей для самых усидчивых и методичных людей, коими Овны не являются, но могут стать при желании.

Телец

Тельцы — одни из самых беспринципных Знаков Зодиака, которые могут пойти на все ради своей цели. Такой подход в 2022 году не актуален, поскольку Тигр любит справедливость. Не нужно стремиться вперед, разрушая все на своем пути. Важно не только заработать много денег, но и остаться людьми, сохранить дружбу и не нажить себе новых врагов. Тельцы сами выбирают путь своего развития, но астрологи настоятельно советуют идти по пути созидания, любви, добра. Это обязательно окупится в будущем, пускай и не сразу.

Близнецы

Близнецам лучше в этом году почаще действовать по наитию — особенно весной и в в конце года. Звездные покровители на их стороне, поэтому шестое чувство будет работать правильно в большинстве случаев. Да, будет немало сложных и нервных ситуаций, в которых Близнецы могут выходить из себя, но им точно не стоит этого делать. Успокоиться в те моменты, когда все идет наперекосяк, им помогут три простые техники. Этим людям есть к чему стремиться, а если цели нет, то ночные светила помогут ее обрести. В год Тигра Близнецы обретут мощную мотивацию.

Рак

Ракам стоит помнить, что любые приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Любую тяжелую ситуацию проще улучшить, двигаясь небольшими шагами. Позитивные установки помогут настроиться на успех в любой сфере. Благодаря этому появится желание, а затем и возможность начать что-то новое. В хорошем расположении духа Раки будут очень сильными и крайне продуктивными в любых своих начинаниях.

Лев

Львов ожидает весьма плодотворный год. Это касается всех сфер жизни — любви, финансов, работы, домашних дел. Также Львы смогут стать сильнее духовно. Чтобы ускорить этот процесс, можно воспользоваться десятью мудростями Ошо на каждый день. Текущее положение планет крайне благоприятно для кардинальных изменений, но ночные светила не ставят никаких условий, то есть, при желании Львы смогут оставить все как есть. Звезды дают им возможность выбора, что крайне важно в текущих условиях. Осенью можно будет отправляться в дальнюю дорогу и заниматься поисками новой работы.

Дева

Девы могут ощутить в начале 2022 года, что жизнь выходит из-под контроля, но это ощущение не будет иметь под собой оснований. Чтобы взять свою жизнь под полный контроль, Девам необходимо воспользоваться четырьмя базовыми техниками управления своей энергией. Все трудности и проблемы этого года стоит воспринимать как возможность стать лучше. Тигр и правда поможет Девам повысить нужные им навыки и обрести новые знания, чтобы потом применить их на практике в самый ответственный момент.

Весы

В этом году Весам можно заниматься обучением, совершать дорогостоящие покупки, менять обстановку. Астрологи отмечают, что ночные светила с переменным успехом будут помогать Весам в восстановлении их энергии и сил. Пришло время выработать в себе семь повседневных привычек, которые помогут сберечь нервы и энергию. Неприятности и проблемы быстро пройдут и не оставят следа в душе и сознании Весов. Людям этого Знака нужно оставаться миротворцами, играя исключительно за команду добра.

Скорпион

Скорпионам необходимо научиться распознавать людей с плохой энергетикой, поскольку в 2022 году их будет появляться на пути довольно много. Недоброжелатели могут быть на каждом шагу, поэтому самостоятельность и самодостаточность станут главными качествами успешных Скорпионов. Нужно действовать быстро и без сомнений в себе — звездам это точно понравится. Да, год не будет простым, но зато Скорпионы выйдут на новый уровень в сфере работы и финансов, а также смогут привлечь особый интерес противоположного пола к своей персоне.

Стрелец

Звезды и планеты очень сильно влияют на энергетику и чакры человека. В 2022 году ночные светила будут постоянно держать чакры Стрельцов открытыми, поэтому эти люди смогут добиться всего, чего только пожелают. Все плохое будет учить Стрельцов справляться с давлением. При любом раскладе эти люди будут в выигрыше. Для них будет актуальна фраза «хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам». Даже если кто-то будет изо всех сил стараться помогать Стрельцам, это не приведет ни к чему хорошему.

Козерог

В начале года Козерогам лучше инвестировать время в работу и дела, забыв о любви. Примерно с февраля можно будет включиться во все сферы. Самое главное в этом году, по мнению астрологов, — это управление своими эмоциями. Держать себя в руках Козерогам помогут четыре полезных способа. Летом и осень звезды могут усилить эмпатию Козерогов, поэтому они начнут сопереживать окружающим. Главное — не растерять свой рациональный подход к делам.

Водолей

Водолеям нужно помнить о законе притяжения. Звезды и планеты большую часть времени в этом году будут находиться в очень благоприятном положении. Именно поэтому Водолеи смогут притягивать желаемое силой мысли, словами, верой в себя. Также ночные светила поспособствуют разрешению конфликтов в семье, в коллективе. Все неприятности, которые случались в прошлом году, останутся незамеченными и успешно забудутся. Весной будет опасный период — Водолеи могут наткнуться на мошенников. В этот период им стоит помнить об информационной защите в интернете.

Рыбы

В 2022 году Рыб ожидает глобальная перезагрузка сознания. Они станут новыми людьми — с новым мировоззрением, новыми целями и желаниями. Если из-за резких внутренних перемен у них наступит творческий кризис, вернуть все на свои места помогут три обряда для пробуждения созидательного начала. В августе и октябре Рыбы могут встретиться с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих, но это не помешает им в реализации своих планов. Начало года будет идеальным временем для свиданий и знакомств, а для работы лучше всего подойдет весна.