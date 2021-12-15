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"Автодор": снег на крыше машины может увеличить стоимость проезда по платной трассе

"Автодор": снег на крыше машины может увеличить стоимость проезда по платной трассе

В "Автодоре" призвали автомобилистов чистить снег с крыши своих машин, поскольку иначе для них увеличится стоимость проезда по платным трассам, а в худшем случае может произойти ДТП. В госкомпании также напомнили о снижении аэродинамических качеств авто с сугробами на крыше.

Если не почистить снег, система классификации ТС может сработать неправильно. Обычно категория определяется по наивысшей точке, а следовательно, в этом случае будет применен высокий тариф. К примеру, на трассе М4 на первом участке стоимость проезда для легковушки составит 100 рублей, а для тяжелого грузовика — уже 290 рублей.

"При торможении подтаявший на крыше снег сползет на ветровое стекло, полностью закрыв обзор. Контролировать дорожную ситуацию водитель в таком случае не сможет. Остановка же на обочине скоростной дороги запрещена ПДД", — добавили в "Автодоре".

В прошлом месяце компания сообщила, что разрешенная максимальная скорость на ее дорогах будет снижена до 110 км/ч (ранее она составляла 130 км/ч). На тех участках, где лимит и так составлял 110, изменений не произойдет.

Как сообщал Ruposters, стоимость автомобилей в России может в очередной раз подскочить в начале года.

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По материалам: uposters.ru

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