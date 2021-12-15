Back 4 Blood завтра получит крупное обновление с оффлайн режимом





Одна из претензий к разработчикам Back 4 Blood, после релиза кампании, заключалась в отсутствии оффлайн режима для одиночного прохождения. Эта проблема будет исправлена уже завтра — 16 декабря. Разработчики анонсировали выход нового бесплатного обновления, которое вносит различные изменения. Вот основные из них:

В игре появится оффлайн кампания с прогрессом.Добавят праздничное сезонное мероприятие, с соответствующей косметикой.Появятся новые типы карт — Burn. Их игроки могут разыграть в безопасной комнате, чтобы получить временные преимущества (вроде мгновенного исцеления, ускоренное получение валюты, повышение устойчивости и прочего).Новые карты Burn будут продавать странствующие торговцы — новые поставщики.Добавят несколько новых карт общего назначения: Belt Clip (дополнительный слот быстрого инвентаря), Utility Belt (дополнительный слот быстрого инвентаря и -10% наносимого урона), Tool Belts (увеличивает командный слот быстрого инвентаря на 1).

Помимо этого, обновление внесет различные правки в баланс, появится отслеживание статистики в тренировке, исправлены различные баги и прочее. Полный список изменений можно прочитать на сайте разработчиков.

Напомним, ранее разработчики Back 4 Blood анонсировали свои планы по пострелизной поддержке игры. Игра Back 4 Blood доступна в Game Pass со дня релиза.