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Battle Brothers получила дату релиза на Xbox — игра выйдет в начале января

Battle Brothers получила дату релиза на Xbox — игра выйдет в начале января


Создатели Battle Brothers анонсировали в конце ноября свой проект для Xbox и Playstation. А уже сегодня они сообщили дату релиза — 13 января 2022 года.

В базовой версии на приставках Xbox One, Xbox Series X | S игра Battle Brothers обойдется покупателям в $29,99. За версию игры со всеми дополнениями с игроков попросят $60,99 (с учетом скидки в 20%). Напомним, что в Steam игра Battle Brothers имеет 3 крупных дополнения (добавляют новые города, локации, врагов и прочее). Предварительные заказы Battle Brothers на консолях Xbox пока не стартовали.

Battle Brothers — это высокооцененная тактическая ролевая игра, в которой игроки возглавляют банду наемников в средневековом фэнтезийном сеттинге. Игровой мир в Battle Brothers генерируется случайным образом.


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По материалам: newxboxone

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