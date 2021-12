Бесплатно на Xbox уже можно забрать две новые декабрьские игры по Games With Gold





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S игроки уже могут забрать бесплатно по программе Games With Gold две новые декабрьские игры — это проекты Tropico 5 Penultimate Edition и Insanely Twisted Shadow Planet. Игра Tropico 5 Penultimate Edition доступна бесплатно до 15 января 2022 года, а Insanely Twisted Shadow Planet до 31 декабря 2021 года.

Tropico 5 Penultimate Edition

Tropico 5 — Penultimate Edition

Напомним, сейчас забрать игры можно в браузере через Microsoft Store. Они станут доступны на консолях в разделе с играми Games With Gold завтра — 16 декабря.Watch this video on YouTube

Возвращайтесь на удаленный остров Тропико в новом эпизоде популярного и получившего признание критиков «симулятора диктатуры». Расширьте вла…

Перейти в Microsoft Store

Insanely Twisted Shadow Planet

Insanely Twisted Shadow Planet

Watch this video on YouTube

В этой невероятно закрученной экшн-приключенческой двухмерной игре на своем пути к центру таинственной теневой планеты исследуйте уникальные…

Перейти в Microsoft Store