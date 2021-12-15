Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Бесплатно на Xbox уже можно забрать две новые декабрьские игры по Games With Gold

Бесплатно на Xbox уже можно забрать две новые декабрьские игры по Games With Gold


На приставках Xbox One и Xbox Series X | S игроки уже могут забрать бесплатно по программе Games With Gold две новые декабрьские игры — это проекты Tropico 5 Penultimate Edition и Insanely Twisted Shadow Planet. Игра Tropico 5 Penultimate Edition доступна бесплатно до 15 января 2022 года, а Insanely Twisted Shadow Planet до 31 декабря 2021 года.

Напомним, сейчас забрать игры можно в браузере через Microsoft Store. Они станут доступны на консолях в разделе с играми Games With Gold завтра — 16 декабря.

Tropico 5 Penultimate Edition


Watch this video on YouTube

Tropico 5 — Penultimate Edition

Возвращайтесь на удаленный остров Тропико в новом эпизоде популярного и получившего признание критиков «симулятора диктатуры». Расширьте вла…
Перейти в Microsoft Store

Insanely Twisted Shadow Planet


Watch this video on YouTube

Insanely Twisted Shadow Planet

В этой невероятно закрученной экшн-приключенческой двухмерной игре на своем пути к центру таинственной теневой планеты исследуйте уникальные…
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Коту стало холодно и он пришел в гости к недружелюбной рептилии
Коту стало холодно и он пришел в гости к недружелюбной рептилии
Мужчина 10 лет держал у себя камень, в надежде, что там будет золото, но сейчас узнал что он стоит в разы дороже любого золота
Мужчина 10 лет держал у себя камень, в надежде, что там будет золото,
Battle Brothers получила дату релиза на Xbox — игра выйдет в начале января
Battle Brothers получила дату релиза на Xbox — игра выйдет в начале
Меньше месяца остается до отключения серверов Halo, которые работают по совместимости
Меньше месяца остается до отключения серверов Halo, которые работают
Эти 6 игр сегодня покидают подписку Game Pass
Эти 6 игр сегодня покидают подписку Game Pass
Бесплатно на Xbox уже можно забрать две новые декабрьские игры по Games With Gold
Бесплатно на Xbox уже можно забрать две новые декабрьские игры по
Мэр Черемхово: город остро нуждается в новом томографе
Мэр Черемхово: город остро нуждается в новом томографе
В Иркутске ощущалось землетрясение силой в три балла
В Иркутске ощущалось землетрясение силой в три балла
Госдума разрешила губернаторам избираться более чем на два срока подряд
Госдума разрешила губернаторам избираться более чем на два срока
Жительница Зимы перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей
Жительница Зимы перевела мошенникам 2,5 миллиона рублей
На БАМе в Иркутской области открыли новый участок железной дороги
На БАМе в Иркутской области открыли новый участок железной дороги
В Черемхово с опережением графика отремонтируют школу №8 и ДК «Горняк»
В Черемхово с опережением графика отремонтируют школу №8 и ДК «Горняк»

Топ на сегодня

300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Лос-Анджелесе. Среди гостей — Зендая, Том Холланд, Джаред Лето
Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Tesla планирует разрешить покупку товаров за Dogecoin
Виды пива
Виды пива
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх

Еще по теме

Официально: Список бесплатных игр по Games With Gold в декабре
Утечка: Список бесплатных игр по программе Games With Gold в декабре
Уже можно забрать бесплатно две новинки по программе Games With Gold
Эти две игры уже доступны бесплатно по программе Games With Gold за декабрь