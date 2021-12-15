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Билайн запустил локальный сервер в Южно-Сахалинске

Билайн запустил локальный сервер в Южно-Сахалинске

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) запустил локальный сервер G-Core Labs* в Южно-Сахалинске. Теперь абоненты смогут быстро и без задержек загружать самый разнообразный контент: приложения, дистрибутивы, обновления любимых игр и другое. Доля G-Core Labs в сети ШПД Сахалина достигла и стабильно держится на уровне 10%, при том, что средний показатель по стране — 3,5%. Процесс настройки серверов занял несколько месяцев – в этом проекте специалисты G-Core Labs работали удалённо, а специалисты билайн стали своего рода «руками» для коллег из G-Core Labs: на месте устанавливали сервер и формировали всю инфраструктуру.

Новый локальный сервер может страховать и дополнять работу серверов G-Core Labs на материке — примерно раз в неделю сервер осуществляет раздачу трафика для абонентов Хабаровска и других городов не создавая дополнительной нагрузки на магистральные каналы, так как трафик идёт «в противоток» основному. Такая поддержка особенно актуальна в моменты массовых обновлений популярных игр или программ - в это время наблюдается максимальная «раздача» трафика из всех кластеров на пике их пропускной способности. В настоящее время трафик с сервера G-Core Labs занял вторую строчку рейтинга по объёмам скачиваемой информации в сети домашнего Интернета билайн Южно-Сахалинска.

Топ-3 распределился следующим образом:


Первое место – трафик из сети Facebook (включает в себя трафик Instagram, whatsapp, соц cети facebook)



Второе место – трафик с локального сервера G-Core Labs (дистрибутивы и обновления различных программ, приложений, обновления World of Tanks и других игр Wargaming)



Третье место – трафик Google, прежде всего Youtube.

Константин Колесов, руководитель по стратегическому развитию передачи данных Блока по операторскому бизнесу:
— Установка локального сервера позволяет абонентам практически моментально загружать в телефоны и PC** всю необходимую скачиваемую информацию, а не ждать, пока она преодолеет все расстояния. Высокая скорость — это залог отличной работы онлайн-приложений, а также оперативной загрузки дистрибутивов. Современные программы и игры могут занимать сотни гигабайт, но долгая их загрузка — это уже моветон, который не может себе позволить современная высокотехнологичная компания.

На сегодняшний день далеко не все компании-владельцы контента и не все CDN***-организации способны наладить работу на Сахалине даже при предоставлении необходимых условий со стороны оператора связи (площадка для размещения, подключение к сети). Дело в том, что на Сахалине проживает не так много людей, и, соответственно, средний общий объем трафика сравнительно невелик.

Собственная разветвленная магистральная сеть и опыт билайн позволяют обеспечить прямое включение контента в сеть билайн, сократить расстояние между нашими пользователями и игровыми серверами. В свою очередь, чем больше серверов с контентом в сети – тем больше источников загрузок для наших абонентов, и тем стабильнее работа с Интернет.

Подробно*G-Core Labs - джи кор лабс
**PC - персональный компьютер
***CDN - сидиэн

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По материалам: irk

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