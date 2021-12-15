Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Билли Айлиш: "Если бы мне не сделали прививку, я бы умерла, мне было очень плохо"

Билли Айлиш: "Если бы мне не сделали прививку, я бы умерла, мне было очень плохо"

19-летняя Билли Айлиш дала откровенное интервью, рассказав о перенесенном коронавирусе, которым она заразилась в минувшем августе, сообщает Cosmopolitan. 

Звезда боролась с коронавирусом первую половину осени. По словам исполнительницы, все началось с обычного кашля. 

"Я не умирала и не собиралась умирать, но это не значит, что мне не было плохо. Мне было просто кошмарно. Я болела около двух месяцев и до сих пор чувствую какие-то побочные эффекты", — отметила певица.

Обладательница премии "Грэмми" считает, что выжила тогда только благодаря вакцинации. "Если бы мне не сделали прививку, я умерла бы, потому что мне было очень плохо. То есть мне было просто ужасно, но по сравнению с теми, у кого нет прививки, я перенесла ковид легко", — утверждает звезда.

Также Билли Айлиш поделилась своими мыслями о предстоящем юбилее. "В конце месяца мне исполнится 20 лет. На самом деле я очень рада стать старше, потому что только сейчас начинаю понимать, кто я на самом деле. Проблема взросления на глазах у публики — они сами решают, кто ты есть. Это несправедливо", — считает знаменитость.

Кроме того, в шоу Saturday Night Live Билли Айлиш высказалась о мешковатой одежде, по которой ее многие запомнили.

Когда меня спрашивают, почему я начала носить мешковатую одежду, которая на несколько размеров больше, чем мне нужно, я не знаю, что ответить. Но сейчас я готова признаться, что настоящей причиной были два ребенка внутри этой мешковатой одежды, один из которых стоял на плечах другого, чтобы мы могли пройти на фильм с рейтингом 18+.

Как писал NEWSTES, ранее Билли Айлиш потеряла 100 тысяч подписчиков, показав свою грудь.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Сны — предвестники рока: что снится людям перед смертью
Сны — предвестники рока: что снится людям перед смертью
Билли Айлиш: "Если бы мне не сделали прививку, я бы умерла, мне было очень плохо"
Билли Айлиш: "Если бы мне не сделали прививку, я бы умерла, мне
В московском аэропорту откроется фотовыставка о Байкале
В московском аэропорту откроется фотовыставка о Байкале
Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию трехмесячному мальчику в Екатеринбурге
Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию трехмесячному мальчику в
За два года в Иркутской области капитально отремонтируют 41 школу
За два года в Иркутской области капитально отремонтируют 41 школу
Иркутянам предлагают сделать новогодние подарки тяжело больным детям
Иркутянам предлагают сделать новогодние подарки тяжело больным детям
Православный календарь церковных праздников и постов на 2022 год
Православный календарь церковных праздников и постов на 2022 год
Валерий Гаркалин: биография, личная жизнь, семья, причина смерти
Валерий Гаркалин: биография, личная жизнь, семья, причина смерти
Александр Градский: биография, семья, жена, дети, внуки, причина смерти
Александр Градский: биография, семья, жена, дети, внуки, причина
Селфи на морозе, отсутствие Ксении Собчак (и гневный монолог Богомолова): чем запомнился предновогодний ужин Tatler со звездами
Селфи на морозе, отсутствие Ксении Собчак (и гневный монолог
Германия задумалась о возможности увеличенных поставок газа из России
Германия задумалась о возможности увеличенных поставок газа из России
Развитие национальной системы профессионального роста педагогов обсудили в Санкт-Петербурге
Развитие национальной системы профессионального роста педагогов

Топ на сегодня

300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
300+ игр и DLC для Xbox со скидками в рамках распродажи: до 21 декабря
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Скорпионов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Скорпионов
Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой" в Лос-Анджелесе. Среди гостей — Зендая, Том Холланд, Джаред Лето
Dress Code. Премьера фильма "Человек-паук: Нет пути домой"
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Circle выпустила стейблкоин USDC на блокчейне Avalanche
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх
Мнение: решение ФРС способно развернуть биткоин вверх

Еще по теме

Певица Билли Айлиш рассказала о желании покончить с собой
Титульную песню нового фильма о Бонде запишет 18-летняя поп-звезда
Мать Билли Айлиш рассказала о ее нездоровом увлечении Бибером
Билли Айлиш объяснила, почему носит мешковатую одежду