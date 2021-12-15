Билли Айлиш: "Если бы мне не сделали прививку, я бы умерла, мне было очень плохо"
19-летняя Билли Айлиш дала откровенное интервью, рассказав о перенесенном коронавирусе, которым она заразилась в минувшем августе, сообщает Cosmopolitan.
Звезда боролась с коронавирусом первую половину осени. По словам исполнительницы, все началось с обычного кашля.
"Я не умирала и не собиралась умирать, но это не значит, что мне не было плохо. Мне было просто кошмарно. Я болела около двух месяцев и до сих пор чувствую какие-то побочные эффекты", — отметила певица.
Обладательница премии "Грэмми" считает, что выжила тогда только благодаря вакцинации. "Если бы мне не сделали прививку, я умерла бы, потому что мне было очень плохо. То есть мне было просто ужасно, но по сравнению с теми, у кого нет прививки, я перенесла ковид легко", — утверждает звезда.
Также Билли Айлиш поделилась своими мыслями о предстоящем юбилее. "В конце месяца мне исполнится 20 лет. На самом деле я очень рада стать старше, потому что только сейчас начинаю понимать, кто я на самом деле. Проблема взросления на глазах у публики — они сами решают, кто ты есть. Это несправедливо", — считает знаменитость.
Кроме того, в шоу Saturday Night Live Билли Айлиш высказалась о мешковатой одежде, по которой ее многие запомнили.
Как писал NEWSTES, ранее Билли Айлиш потеряла 100 тысяч подписчиков, показав свою грудь.