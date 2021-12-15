Британский криптопроцессинг поглотил 100-летний немецкий банк

Базирующийся в Лондоне криптопроцессинг BCB Group приобрел основанный в 1921 году в немецком Гамбурге Sutor Bank с ориентацией на финтех-решения.

BCB Group is delighted to announce today that Hamburg-based @SutorBank is joining the group!



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Стороны рассчитывают получить одобрение регулятора до конца февраля.

Условия сделки не разглашаются.

Sutor Bank управляет платформой banking-as-a-service и поддерживает независимых финансовых консультантов с широким перечнем продуктов, включая сберегательные и пенсионные планы.

«Добавление полностью лицензированного банка позволит BCB Group лучше обслуживать своих клиентов в ЕС и стимулировать рост бизнеса», — говорится в пресс-релизе.

По данным криптопроцессинга, в 2021 году он обработал платежи более чем на $40 млрд.

Напомним, в марте BCB Group привлек $4,5 млн на получение лицензий в Сингапуре, Швейцарии и других юрисдикциях.

Ранее криптопроцессинг представил сервис BCB Treasury, который открыл клиентам доступ к биткоину и другим цифровым активам. С его помощью корпорации могут торговать, управлять и хранить криптовалюту в рамках своей стратегии.



