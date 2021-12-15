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Британский криптопроцессинг поглотил 100-летний немецкий банк

Британский криптопроцессинг поглотил 100-летний немецкий банк


Базирующийся в Лондоне криптопроцессинг BCB Group приобрел основанный в 1921 году в немецком Гамбурге Sutor Bank с ориентацией на финтех-решения.



Стороны рассчитывают получить одобрение регулятора до конца февраля.


Условия сделки не разглашаются.


Sutor Bank управляет платформой banking-as-a-service и поддерживает независимых финансовых консультантов с широким перечнем продуктов, включая сберегательные и пенсионные планы.


«Добавление полностью лицензированного банка позволит BCB Group лучше обслуживать своих клиентов в ЕС и стимулировать рост бизнеса», — говорится в пресс-релизе.


По данным криптопроцессинга, в 2021 году он обработал платежи более чем на $40 млрд.


Напомним, в марте BCB Group привлек $4,5 млн на получение лицензий в Сингапуре, Швейцарии и других юрисдикциях.


Ранее криптопроцессинг представил сервис BCB Treasury, который открыл клиентам доступ к биткоину и другим цифровым активам. С его помощью корпорации могут торговать, управлять и хранить криптовалюту в рамках своей стратегии.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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