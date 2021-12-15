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Бывший ректор БГУ предстанет перед судом за присвоение 860 тысяч рублей

Бывший ректор БГУ предстанет перед судом за присвоение 860 тысяч рублей

Следователи направили в суд уголовное дело, возбужденное по материалам регионального УФСБ, в отношении бывшего ректора Байкальского госуниверситета. Он обвиняется в незаконном присвоении 860 тысяч рублей, сообщается на сайте управления Следственного комитета РФ по Иркутской области.

По версии следствия, в сентябре 2018 года и в январе 2019 года ректор без согласования с Минобрнауки РФ издал приказы о своем премировании. В результате чего необоснованно получил более 860 тысяч рублей. Это повлекло существенное нарушение законных интересов университета.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере», максимальное наказание которой составляет лишение свободы до шести лет.

Как стало известно редакции IRK.ru, предположительно, речь идет об Александре Суходолове. О том, что происходило в университете в период его руководства, читайте в статье «„Игры втемную с коллективом“: профессора БГУ о беспределе руководства вуза».

Предыдущая новость по этой теме:

Бывшего ректора БГУ задержали в Иркутске

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По материалам: irk

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