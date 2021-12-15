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Данные о получателях соцподдержки предлагают передавать в Росстат

Данные о получателях соцподдержки предлагают передавать в Росстат

01:17  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 1254863-7



Кабмин предлагает обязать Пенсионный фонд передавать сведения о получателях социальной поддержки в Росстат. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по труду и социальной политике 15 декабря.

Сейчас указанную информацию используют только для решения ведомственных задач. Доступ к этим данным закрыт для других органов государственной власти.

Но, как отмечают авторы инициативы, такие сведения позволяют определить статус, возраст и иные характеристики получателей мер социальной поддержки.

Минтруд предлагает уведомлять граждан о положенных мерах поддержки при снижении доходов семьи


В связи с этим сведения из ПФР предлагают передавать в Росстат. В том числе будут предоставлять персональные данные физлиц при условии обязательного обезличивания.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#соцуслуги #выплаты #пенсии


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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