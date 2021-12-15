Данные о получателях соцподдержки предлагают передавать в Росстат

01:17 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1254863-7

Кабмин предлагает обязать Пенсионный фонд передавать сведения о получателях социальной поддержки в Росстат. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по труду и социальной политике 15 декабря.

Сейчас указанную информацию используют только для решения ведомственных задач. Доступ к этим данным закрыт для других органов государственной власти.

Но, как отмечают авторы инициативы, такие сведения позволяют определить статус, возраст и иные характеристики получателей мер социальной поддержки.

Минтруд предлагает уведомлять граждан о положенных мерах поддержки при снижении доходов семьи

В связи с этим сведения из ПФР предлагают передавать в Росстат. В том числе будут предоставлять персональные данные физлиц при условии обязательного обезличивания.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.

#соцуслуги #выплаты #пенсии

764