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Дети-сироты из Сирии приехали на учёбу в Россию

Дети-сироты из Сирии приехали на учёбу в Россию

В Россию приехали 14 детей-сирот из Сирии, родители которых погибли в ходе военных действий. Ребята будут учиться в Международном центре образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой в городе Иваново, где познакомятся с русской культурой и традициями, начнут учить русский язык и найдут новых друзей. Реализацию гуманитарного проекта обеспечивает Минпросвещения России, информирует пресс-служба ведомства.

Сирийские дети-сироты будут проходить трехмесячное обучение по краткосрочным образовательным программам в «Интердоме». Для детей организована образовательная и культурная программа, также для них открывается возможность практиковать русский язык и найти друзей в России. Русский язык в Сирии изучают более 30 тысяч детей. Ребятам, приехавшим из зоны боевых действий, будет оказана психологическая поддержка, с ними будут работать профессиональные психологи.

В «Интердоме» сложились уникальные традиции преподавания русского языка иностранным учащимся. На уроках и на занятиях дополнительного образования детей будут знакомить с народными песнями, танцами, будут учить рисовать. Педагоги также проведут мастер-классы по приготовлению русских национальных блюд. Для ребят составлена большая лингвокультурная программа: их ждут путешествия по городам Золотого кольца России, поездка в Москву.

В учебном процессе педагоги «Интердома» делают акцент на том, чтобы дети не забывали родной язык, поэтому им будут преподавать также арабский язык и два общеобразовательных предмета на арабском языке.

Международный центр образования «Интердом» имени Е.Д. Стасовой является оператором гуманитарного проекта Минпросвещения России «Российский учитель за рубежом». Сегодня уже более 240 российских педагогов преподают русский язык и другие общеобразовательные дисциплины местным школьникам в шести странах: Таджикистане, Киргизии, Узбекистане, Вьетнаме, Монголии и Сербии.

# Общество
По материалам: edu.ru

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