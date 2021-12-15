Детскую поликлинику в Ленинском округе Иркутска продолжат строить в январе

Комитет по собственности и экономической политике Заксобрания Иркутской области рассмотрел информацию по парламентскому запросу о завершении строительства детской поликлиники на 350 посещений городской клинической больницы №8 в Ленинском округе Иркутска. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Инициатором запроса губернатору стал депутат Алексей Красноштанов. Детская поликлиника строится с 2014 года, работы должны были завершить еще в 2017 году, однако по разным причинам сроки строительства сдвигались. Поликлиника городской клинической больницы № 8 - самая крупная детская поликлиника города. Территориальная протяженность района обслуживания поликлиники - более 80 километров. За ней закреплено 14 школ, 24 детских сада и четыре техникума. Сейчас поликлиника представлена лишь двумя педиатрическими отделениями, одно из которых расположено на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

По информации регионального минстроя, в областном бюджете предусмотрено 250 миллионов рублей на следующий год на завершение строительства. Сдать в эксплуатацию новую поликлинику планируют до конца 2022 года.

Николай Труфанов, председатель комитета по собственности и экономической политике:

—Строительство затянулось из-за корректировки проектной документации. Необходимо было привести проект в соответствие новым нормам пожарной безопасности, которые ввели после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово. Проект проходит экспертизу, в январе строительство продолжится. Новая поликлиника крайне необходима жителям города. Вопрос остается на контроле комитета по собственности и экономической политике Заксобрания.