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Девушка рассказала, чем опасны глиняные маски и на это есть причина

Девушка рассказала, чем опасны глиняные маски и на это есть причина

Девушка, работающая косметологом, рассказала, как нужно пользоваться уходовыми средствами для лица, а именно – масками.

Она поведала зрителям своего канала в Тик Ток, что многие используют подобное средство не так, как это задумано производителями.

Маски на основе глины – одно из самых эффективных средств, которое увлажняет кожные покровы, насыщает ее полезными элементами и обеспечивает отсутствие акне.

Косметолог, который является экспертом в своей области, рассказала, что частое применение глиняной маски может сыграть злую шутку – негативно отразиться на состоянии кожных покровов.

«Старайтесь как можно реже использовать подобные продукты. Глин – крепкий материал, который вытягивает из кожи жиры, неблагоприятно отражается на ее барьерных свойствах» – рассказала эксперт.


Также специалист сообщила, что злоупотребление такими масками становится причиной высыпаний. Такой продукт использовать можно, но не ежедневно. Он не подходит обладателям сухой и комбинированной кожи, часто становится причиной акне и других неприятных кожных заболеваний.

# Актуальные новости
По материалам: MirFactov

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