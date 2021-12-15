Дмитрий Шепелев признался, что мечтает переехать в другую страну

38-летний телеведущий Дмитрий Шепелев поделился откровениями с поклонниками и рассказал, что всю жизнь мечтает об эмиграции. Дмитрий Шепелев рассказал подписчикам в Instagram, что хочет уехать жить в Европу или США. Телеведущий признался, что тяга к эмиграции была с ним всю сознательную жизнь и дважды он осуществлял эту мечту – сначала перебрался из Минска на Украину, а потом в Россию. И теперь шоумен подумывает о загранице. Он даже успел составить план, как именно сможет стать гражданином другого государства – получить там высшее образование, а потом найти работу.«По сей день, каждый раз оказавшись за границей, я задумываюсь о другой жизни. Я не рассказывал об этом раньше, несколько лет назад я всерьез начинал подготовку ко вступительным экзаменам в Колумбийский университет в расчете уехать», — признался Шепелев.Дмитрий Шепелев в Майами Однако, задуманное телеведущий пока не осуществил, потому что побоялся, что не сможет устроиться на новом месте, ведь его профессия связана с русским языком. К тому времени на попечении шоумена уже находился сын Платон, мамой которого является покойная певица Жанна Фриске, поэтому ему нужно было твердо стоять на ногах. «Всякий раз мои рассуждения заканчивались одинаково: моя профессия связана с языком и в другой стране мои навыки просто не применимы, моя территория она русскоязычная. Остается только позавидовать тем, кто может позволить себе переехать на Гавайи и вести дела дистанционно через ноутбук, наслаждаясь океанским бризом и пина коладой», — посетовал Дмитрий.Дмитрий Шепелев с сыном Платоном При этом Шепелев признался, что цель всегда была только одна: работать там, где востребован и иметь возможность отдыхать и путешествовать где пожелаешь. «Но каждый год, когда моя обувь утопает в зимней черной жиже, я очень тоскую по чистому асфальту европейских городов и вновь придаюсь мыслям о местах, где нас нет», - отметил телеведущий. Теперь же его переезд и вовсе «накрылся медным тазом», потому что не так давно Шепелев в одночасье стал многодетным отцом. Сейчас телеведущий воспитывает трех детей вместе со своей возлюбленной Екатериной Тулуповой: сына Платона, дочь Екатерины Ладу и их общего ребенка Тихона.