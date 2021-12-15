Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы

Дочка актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна рассказала о своем здоровье. Анна Заворотнюк призналась, что ей пришлось обратиться к психологам из-за семейной драмы. Ее мама, звезда сериала «Моя прекрасная няня», уже два года лечится от онкологии. Врачи диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга. Сегодня Анна рассказала о том, что из-за трагедии в семье ее тоже настигло тяжелое заболевание. Модель честно рассказала о своей борьбе с ужасной депрессией. «Я от себя могу сказать, что в связи с болезнью мамы я на долгое время провалилась в довольно сильную депрессию. Самую настоящую, не такую, когда люди стигматизируют эту болезнь и называют ею пару дней, когда грустят. В связи с этим я начала обращаться к разным специалистам. И в конечном итоге нашла своего психолога, который вытаскивает меня из чёрной дыры. Буду благодарна ей до конца дней своих», — отметила Анна.Анна Заворотнюк Заворотнюк понимает, что не у всех людей найдутся деньги, чтобы бороться с этой кошмарной болезнью им помог специалист. «Не представляю даже, насколько же сильны те люди, что смогли справиться с этой ужасной, мучительной и кошмарной болезнью сами. А тем, кто все еще на пути выздоровления, я от всего сердца желаю сил и терпения. В конечном итоге вы обязательно победите», — пожелала Анна Заворотнюк. Еще год назад врачи давали удручающие прогнозы о том, что ждет больную Анастасию Заворотнюк. Как известно, актриса борется с одной из самых агрессивных форм онкологии, которая плохо поддается лечению. Тем не менее звезда сериала «Моя прекрасная няня» прожила уже два года после постановки смертельного диагноза. Дочь актрисы не отрицает, что недуг мамы провел черту в ее жизни, разделив ее на «до и после». Девушке пришлось не только отменить свадьбу, но и принять другие важные решения. Так, Анна вынуждена была вернуться из США, где получила высшее образование и планировала остаться жить, в Москву, чтобы заботиться о родительницы. В столице девушке начала все, можно сказать, с чистого листа и теперь самостоятельно зарабатывает, ведь содержать ее больше некому.