Джозеф Любин назвал высокую стоимость газа Ethereum «мерой успеха» сети

Высокие комиссии в сети Ethereum являются "мерой успеха" и объясняются "болезнями роста". Такое мнение высказал соучредитель и CEO ConsenSys Джозеф Любин в интервью Decrypt.

Обсуждение проблемы цен на газ в блокчейне второй по капитализации криптовалюты с новой силой вспыхнуло после эмоционального треда в Twitter главы Three Arrows Capital Су Чжу в конце ноября.

Он раскритиковал Ethereum за высокие комиссии и заявил, что отказывается от нее "несмотря на то, что в прошлом поддерживал". Из-за стоимости газа блокчейн недоступен новичкам, добавил он.

"Это боль роста — то, чего нельзя избежать. Когда новая технология становится успешной, всегда возникают проблемы с масштабированием. Так что, будь это циклы CPU, размер экрана или память, вы обычно обращаетесь к программистам, чтобы максимально расширить возможности технологии. И оказалось, что мы видим, как потребители по максимуму используют возможности блокчейна", — считает Любин.

По его словам, Ethereum 2.0 поможет сократить как транзакционные издержки, так и потребление энергии. Запуск второй итерации сети он ожидает во "втором, возможно, третьем квартале следующего года".

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Любин также отметил, что проблему масштабируемости Ethereum уже устраняют за счет решений второго уровня.

"Здесь мы видим сотни, а скорее десятки тысяч транзакций в секунду, которые на самом деле очень недороги — это уровень Solana и Avalanche. Обе системы крутые, кстати, но по мере того, как они все больше используются потребителями, комиссии в них растут", — сказал глава ConsenSys.

В ноябре компания закрыла раунд финансирования в размере $200 млн, по итогам которого ее оценили в $3,2 млрд. Для некоторых институциональных инвесторов, в частности JPMorgan, вложения в ConsenSys стали прокси-решением для входа в индустрию криптовалют, сообщил Любин.

"Они являются крупными регулируемыми банковскими учреждениями, поэтому им нелегко это делать напрямую", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Любин заявил, что Ethereum станет "экономикой следующего поколения" и будет на порядок больше биткоина.