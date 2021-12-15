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Елена Проклова вновь высказалась о домогательствах

Елена Проклова вновь высказалась о домогательствах
Актриса Елена Проклова считает, что мужчина, никогда не будет любить старую жену, как юную девушку. После скандального признания о домогательствах известного кинодеятеля Елена Игоревна столкнулась с жесткими хейтом в свой адрес. Публика почему-то решила, что речь идет о ныне покойном Олеге Табакове. Проклова просит недоброжелателей оставить ее в покое и не порочить имя Олега Павловича. Свою непростую историю юности она рассказала лишь для того, чтобы другие девушки смогли избежать подобного. «Но имеет смысл хотя бы поднять вопрос и начать размышлять на тему тему вранья в обществе. Этим должны заниматься психологи, антропологи и социологи — сделать так, чтобы и мужчина мог существовать так, как природа его создала, и женщина имела бы право не быть жертвой. И между прочим, хейтеры почему-то помалкивали, что Марина Зудина фактически вышла замуж за Табакова тоже в примерно в возрасте Лолиты. Вот поэтому все эти обсуждения — лицемерие», — считает 68-летняя артистка.
Елена Проклова Елена Проклова с большим уважением относится к Олег Табакову и благодарна ему за многое. «Более того, скажу, что я до сих пор с огромной благодарностью и любовью отношусь к Олегу Павловичу, который дал мне так много положительного в жизни, что та история близости — это просто один из моментов. И близкие, думаю, должны сострадать и помогать своим любимым людям выходить из таких ситуаций. Уметь пережить и сохранить уважение. Нельзя из-за каких- то одного, двух или трех моментов взять и перечеркнуть жизнь человека и свою любовь к нему. И потом, покажите мне — где тут ангелы? Мы вообще слишком много врем себе, врем о природе человека. А зачем? Так устроено, что юное женское тело для мужчины очень важно. Ну почему тогда надо врать: «Ой, нет, я буду любить свою 70-летнюю жену больше, чем 15-летнюю девочку, которая меня на самом деле очень волнует». Зачем это ханжество? Эта проблема есть, и ее не решить запретом», — порассуждала она в интервью «Собеседнику».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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