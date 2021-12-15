Ethereum-миксер Tornado Cash позволил отправлять произвольные суммы ETH

Команда Ethereum-миксера Tornado Cash развернула пул Nova, который позволяет депонировать и выводить произвольные суммы ETH. Об этом ForkLog сообщили представители проекта.

Ранее пользователи могли депонировать лишь предопределенные суммы.

Интерфейс «классического» пула Tornado Cash. Данные: Tornado Cash.

Nova также предоставляет возможность осуществлять «экранированные трансферы» депонированных токенов, не выводя их из пула. Речь идет о переводах между адресами, которые используются для авторизации в dapp. Их регистрация происходит вместе с первым депозитом.

Поскольку Nova находится на стадии бета-версии, депозиты пользователей ограничили 1 ETH. Впоследствии, если сообщество решит расширить лимит [1 - acid], сумма может быть увеличена.

Для перевода средств новый пул использует сайдчейн xDai. По словам разработчиков, его выбрали из-за возможности быстрого трансфера активов в основную сеть Ethereum (несколько минут против трех часов у Polygon).

Чтобы исключить спам-атаку на мостовой контракт минимальную сумму вывода средств ограничили на уровне 0,05 ETH.

Аудит смарт-контракта Nova выполнили специалисты компании Zeropool.

Напомним, в ноябре разработчики Tornado Cash анонсировали интеграцию сервисом сети второго уровня Arbitrum One.