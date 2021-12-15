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Ethereum-миксер Tornado Cash позволил отправлять произвольные суммы ETH

Ethereum-миксер Tornado Cash позволил отправлять произвольные суммы ETH


Команда Ethereum-миксера Tornado Cash развернула пул Nova, который позволяет депонировать и выводить произвольные суммы ETH. Об этом ForkLog сообщили представители проекта. 


Ранее пользователи могли депонировать лишь предопределенные суммы.


Интерфейс «классического» пула Tornado Cash. Данные: Tornado Cash.

Nova также предоставляет возможность осуществлять «экранированные трансферы» депонированных токенов, не выводя их из пула. Речь идет о переводах между адресами, которые используются для авторизации в dapp. Их регистрация происходит вместе с первым депозитом.


Поскольку Nova находится на стадии бета-версии, депозиты пользователей ограничили 1 ETH. Впоследствии, если сообщество решит расширить лимит [1 - acid], сумма может быть увеличена. 


Для перевода средств новый пул использует сайдчейн xDai. По словам разработчиков, его выбрали из-за возможности быстрого трансфера активов в основную сеть Ethereum (несколько минут против трех часов у Polygon). 


Чтобы исключить спам-атаку на мостовой контракт минимальную сумму вывода средств ограничили на уровне 0,05 ETH.


Аудит смарт-контракта Nova выполнили специалисты компании Zeropool.


Напомним, в ноябре разработчики Tornado Cash анонсировали интеграцию сервисом сети второго уровня Arbitrum One. 

# Экономика
По материалам: ForkLog

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