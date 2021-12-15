Фильмы 2021 года с самыми низкими оценками от российских зрителей
Сегодня, 12:00
Если фильм хвалят кинокритики, то это совсем не значит, что картина понравится обычным зрителям. В этой подборке собраны отечественные и зарубежные киноленты, которые получили самые низкие оценки от российских зрителей. Учитываются фильмы, которые получили наименьшие оценки (менее 6.5) на портале "КиноПоиск" и удостоились более 50 тысяч оценок.
Мортал Комбат
Средняя оценка: 6.2.
Количество оценок: >166 тысяч.
Чёрная Вдова
Средняя оценка: 6.1.
Количество оценок: >109 тысяч.
Годзилла против Конга
Средняя оценка: 6.2.
Количество оценок: >96 тысяч.
Веном 2
Средняя оценка: 6.0.
Количество оценок: >93 тысяч.
Форсаж 9
Средняя оценка: 5.6.
Количество оценок: >90 тысяч.
Родные
Средняя оценка: 6.4.
Количество оценок: >61 тысячи.
Семейный бюджет
Средняя оценка: 6.1.
Количество оценок: >60 тысяч.
Время
Средняя оценка: 6.2.
Количество оценок: >60 тысяч.
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Средняя оценка: 5.8.
Количество оценок: >51 тысячи.
Война будущего
Средняя оценка: 6.2.
Количество оценок: >60 тысяч.
По материалам: Sivator