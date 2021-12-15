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Фильмы 2021 года с самыми низкими оценками от российских зрителей

Фильмы 2021 года с самыми низкими оценками от российских зрителей
Если фильм хвалят кинокритики, то это совсем не значит, что картина понравится обычным зрителям. В этой подборке собраны отечественные и зарубежные киноленты, которые получили самые низкие оценки от российских зрителей. Учитываются фильмы, которые получили наименьшие оценки (менее 6.5) на портале "КиноПоиск" и удостоились более 50 тысяч оценок.

Мортал Комбат

Средняя оценка: 6.2.
Количество оценок: >166 тысяч.

Чёрная Вдова

Средняя оценка: 6.1.
Количество оценок: >109 тысяч.

Годзилла против Конга

Средняя оценка: 6.2.
Количество оценок: >96 тысяч.

Веном 2

Средняя оценка: 6.0.
Количество оценок: >93 тысяч.

Форсаж 9

Средняя оценка: 5.6.
Количество оценок: >90 тысяч.

Родные

Средняя оценка: 6.4.
Количество оценок: >61 тысячи.

Семейный бюджет

Средняя оценка: 6.1.
Количество оценок: >60 тысяч.

Время

Средняя оценка: 6.2.
Количество оценок: >60 тысяч.

Гуляй, Вася! Свидание на Бали

Средняя оценка: 5.8.
Количество оценок: >51 тысячи.

Война будущего

Средняя оценка: 6.2.
Количество оценок: >60 тысяч.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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