Фильмы 2021 года с самыми низкими оценками от российских зрителей

Если фильм хвалят кинокритики, то это совсем не значит, что картина понравится обычным зрителям. В этой подборке собраны отечественные и зарубежные киноленты, которые получили самые низкие оценки от российских зрителей. Учитываются фильмы, которые получили наименьшие оценки (менее 6.5) на портале "КиноПоиск" и удостоились более 50 тысяч оценок.Мортал КомбатСредняя оценка: 6.2.Количество оценок: >166 тысяч.Чёрная ВдоваСредняя оценка: 6.1.Количество оценок: >109 тысяч.Годзилла против КонгаСредняя оценка: 6.2.Количество оценок: >96 тысяч.Веном 2Средняя оценка: 6.0.Количество оценок: >93 тысяч.Форсаж 9Средняя оценка: 5.6.Количество оценок: >90 тысяч.РодныеСредняя оценка: 6.4.Количество оценок: >61 тысячи.Семейный бюджетСредняя оценка: 6.1.Количество оценок: >60 тысяч.ВремяСредняя оценка: 6.2.Количество оценок: >60 тысяч.Гуляй, Вася! Свидание на БалиСредняя оценка: 5.8.Количество оценок: >51 тысячи.Война будущегоСредняя оценка: 6.2.Количество оценок: >60 тысяч.