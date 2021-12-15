Формирование инфраструктуры школ обсудили в Забайкалье

Перспективы развития школьной инфраструктуры в Забайкальском крае: современный дизайн, концепция интерьерных решений, художественное оформление – обсудили на стратегической сессии на тему «Оформление школьной инфраструктуры» представители Штаба общественного контроля при Общественном совете региона в сфере образования и науки, профсоюза работников образования края, руководители и специалисты комитетов образования районов края, образовательных организаций и родительская общественность. Об этом сообщает пресс-служба образования и науки Забайкальского края.

Участие Штаба родительского контроля в процессах, связанных с развитием инфраструктуры образовательных учреждений, очень актуально для Забайкалья, где в капитальном ремонте нуждаются 27,8% школ. В школах, где планируются ремонтные работы, также будет обеспечена антитеррористическая безопасность зданий и территорий, установлено оборудование для обучения и воспитания. Для дизайнерских и иных решений по оформлению школьной инфраструктуры будут привлекать учеников, учителей и родителей.