Франция и Германия отказываются вводить санкции для РФ из-за "возможного вторжения" на Украину

Вадим Карасев

Несколько ключевых стран Евросоюза выступили против введения санкций против России из-за предполагаемого "вторжения на Украину", пишет Bloomberg.

Речь, по данным агентства, идет о Франции и Германии. Как отмечается в публикации, Париж и Берлин отдают предпочтение переговорам с Москвой вместо нагнетания конфронтации.

Как писал Ruposters, цены на газ в Европе вновь начали расти на фоне истерии на Западе из-за якобы вероятного "вторжения России на Украину", которая выступает основным транзитером российского газа в ЕС. Накануне стоимость за тысячу кубометров перешагнула психологическую отметку $1400. Западные страны грозят Москве санкциями и призывают проявить сдержанность, однако в Кремле отрицают наличие каких-либо агрессивных планов и подчеркивают, что Россия перемещает войска в пределах своей территории, это никому не угрожает и никого не должно волновать.