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FTX.US заключила партнерство в сфере NFT с клубом НБА «Голден Стейт Уорриорз»

FTX.US заключила партнерство в сфере NFT с клубом НБА «Голден Стейт Уорриорз»


Американское подразделение биржи криптодеривативов FTX и клуб НБА «Голден Стейт Уорриорз» договорились о выпуске в начале 2022 года NFT на маркетплейсе платформы.



В апреле команда выпустила серию цифровых колец чемпионов НБА шести сезонов, а также корешков билетов наиболее памятных матчей в виде невзаимозаменяемых токенов.


«Платформа FTX.US NFT предоставит площадку для доступ поклонников „Уорриорз” к эксклюзивным коллекционным предметам франшизы», — заявил президент платформы Бретт Харрисон.


Логотип FTX разместят на спортивной площадке фарм-клуба «Санта-Круз Уорриорз», на игровой площадке основной команды во время игр Лиги NBA 2K, а также в трансляциях матчей киберспортивной команды Golden Guardians, включая серию чемпионатов League of Legends Championship Series (LCS), Super Smash Bros и World of Warcraft.


В рамках соглашения FTX US также пожертвует по 1 BTC трем благотворительным организациям, которые занимаются вопросами равенства в сфере образования.


В ноябре компания подписала аналогичное соглашение с баскетбольной командой университета Кентукки.


Напомним, в июне FTX подписала пятилетний контракт с MLB. До этого компания получила права на имя арены клуба НБА «Майами Хит», которую переименовали в FTX Arena до 2040 года.


Позднее биржа криптодеривативов договорилась с киберспортивной командой TSM о ее ребрендинге на сумму $210 млн. Позже она объявила о планах по созданию NFT-маркетплейса с фокусом на спорте и развлечениях.


В октябре FTX приобрела рекламное время во время трансляции финальной игры за звание чемпиона НФЛ (Суперкубок, Super Bowl).


В декабре стало известно о планах компании довести оценку до $32 млрд.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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