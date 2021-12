FTX.US заключила партнерство в сфере NFT с клубом НБА «Голден Стейт Уорриорз»

Американское подразделение биржи криптодеривативов FTX и клуб НБА «Голден Стейт Уорриорз» договорились о выпуске в начале 2022 года NFT на маркетплейсе платформы.

#DubNation, say hello to @FTX_Official



FTX will be the official cryptocurrency platform and NFT marketplace for the Warriors as part of this first-of-its-kind partnership https://t.co/6FLjjU4cjR