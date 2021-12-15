FTX.US заключила партнерство в сфере NFT с клубом НБА «Голден Стейт Уорриорз»

Американское подразделение биржи криптодеривативов FTX и клуб НБА «Голден Стейт Уорриорз» договорились о выпуске в начале 2022 года NFT на маркетплейсе платформы.

#DubNation, say hello to @FTX_Official



FTX will be the official cryptocurrency platform and NFT marketplace for the Warriors as part of this first-of-its-kind partnership https://t.co/6FLjjU4cjR — Golden State Warriors (@warriors) December 14, 2021

В апреле команда выпустила серию цифровых колец чемпионов НБА шести сезонов, а также корешков билетов наиболее памятных матчей в виде невзаимозаменяемых токенов.

«Платформа FTX.US NFT предоставит площадку для доступ поклонников „Уорриорз” к эксклюзивным коллекционным предметам франшизы», — заявил президент платформы Бретт Харрисон.

Логотип FTX разместят на спортивной площадке фарм-клуба «Санта-Круз Уорриорз», на игровой площадке основной команды во время игр Лиги NBA 2K, а также в трансляциях матчей киберспортивной команды Golden Guardians, включая серию чемпионатов League of Legends Championship Series (LCS), Super Smash Bros и World of Warcraft.

В рамках соглашения FTX US также пожертвует по 1 BTC трем благотворительным организациям, которые занимаются вопросами равенства в сфере образования.

В ноябре компания подписала аналогичное соглашение с баскетбольной командой университета Кентукки.

Напомним, в июне FTX подписала пятилетний контракт с MLB. До этого компания получила права на имя арены клуба НБА «Майами Хит», которую переименовали в FTX Arena до 2040 года.

Позднее биржа криптодеривативов договорилась с киберспортивной командой TSM о ее ребрендинге на сумму $210 млн. Позже она объявила о планах по созданию NFT-маркетплейса с фокусом на спорте и развлечениях.

В октябре FTX приобрела рекламное время во время трансляции финальной игры за звание чемпиона НФЛ (Суперкубок, Super Bowl).

В декабре стало известно о планах компании довести оценку до $32 млрд.

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