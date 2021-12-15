Германия задумалась о возможности увеличенных поставок газа из России

Вадим Карасев

Россия выполняет все договоренности по поставкам газа в Европу, и теперь в Германии выступают за их увеличение. Немецкие власти хотели бы больше предложения на рынке, чтобы снять напряженность, заявил источник в ведомстве канцлера ФРГ.

"С одной стороны, мы видим, что ростом цен затронуты не только российско-европейские рынки, но и, например, спрос на газ в Азии также вырос. Мы не можем требовать с наших поставщиков больше, чем предусмотрено договорами, но, конечно, в сегодняшней ситуации мы хотели бы больше предложения на рынке, чтобы снять напряженность", — передает его слова РИА "Новости".

С начала года и по 11 ноября "Газпром" экспортировал в Германию 45,7 млрд кубометров газа, и это на 7,8 млрд (20,6%) больше, чем за аналогичный период 2020 года. Также повысились объемы транзита сырья в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Начиная с ноября он ежедневно превышает суточные контрактные обязательства российской компании более чем на 30%.

Ранее Ruposters писал, что Евросоюз решил кардинально изменить стратегию газовых закупок.