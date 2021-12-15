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Гэри Генслер призвал криптовалютные биржи работать с SEC

Гэри Генслер призвал криптовалютные биржи работать с SEC


Криптовалютные биржи выполняют больше функций, чем просто организация торговли, и иногда могут работать против своих клиентов. Такое мнение глава SEC Гэри Генслер высказал в интервью Wall Street Journal.


«Общественность ожидает некоторой прибыли, основанной на усилиях какого-нибудь предпринимателя или группы программистов, которая получила деньги от общественности. Это входит в компетенцию регулятора», — отметил чиновник.


Он подтвердил намерение принять более жесткие меры для защиты инвесторов и подчеркнул, что биржи хранят средства пользователей. Платформы также могут использовать полученную от клиентов информацию, добавил Генслер, призвав компании взаимодействовать с Комиссией.


«Я публично заявил: заходите, работайте с SEC, регистрируйтесь. По сути, это биржи, но внутри них происходит и другая деятельность. Поэтому инвесторы должны получить надежную защиту», — подчеркнул Генслер.


Ранее чиновник признал, что у криптовалют есть будущее, но только в «среде доверия». По его мнению, существование индустрии за пределами нормативного периметра может привести к утрате доверия общественности к технологии.


В мае председатель Комиссии призвал Конгресс США внести ясность в регулирование криптоиндустрии и выразил мнение, что правила необходимы цифровым активам для выживания.


Летом он предупредил об усилении регулирования стейблкоинов и DeFi. По мнению главы ведомства, децентрализация не дает иммунитета от надзора SEC.


Напомним, в октябре Генслер заявил об отсутствии у Комиссии планов по запрету криптовалют, сославшись на то, что это прерогатива Конгресса.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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