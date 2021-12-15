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Глава Kraken назвал снижение цены биткоина «возможностью для покупки»

Глава Kraken назвал снижение цены биткоина «возможностью для покупки»


Глава криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл допустил наступление новой криптозимы. В разговоре с Bloomberg он отметил, что биткоин может упасть ниже $40 000 и это стоит воспринимать как «возможность для покупки».


https://youtu.be/0GktS_fU-Bc

По словам Пауэлла, рынок первой криптовалюты развивается циклично, причем отправными точками этих фаз являются халвинги. Предыдущее снижение вознаграждения майнеров произошло в мае 2020 года, следующее ожидается в марте 2024 года.


Несмотря на возможное приближение криптозимы, глава Kraken считает, что цена цифрового золота быстро восстановится, поскольку инвесторы начнут покупать активы.


«Думаю, многие люди рассматривают цены ниже  $40 000 как возможность для покупки. Я лично покупал, когда несколько месяцев назад мы опустились почти до $30 000. Многие люди просто выжидают, чтобы вернуться на рынок по самым низким ценам», — сказал он.


В августе Пауэлл заявил, что в 2021 году цена биткоина может превысить отметку $100 000. По словам CEO, в декабре его прогноз вряд ли сбудется, однако он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе этот ценовой уровень выглядит вполне достижимым.


«Трудно сказать, куда он [курс биткоина] пойдет. Когда вы рассматриваете линию тренда на большом таймфрейме, она просто последовательно растет. Я всегда говорю людям, которые думают о покупке цифрового золота, чтобы они относились к этому, как к инвестиции на пять или более лет», — добавил Пауэлл.


Ранее автор модели Stock-to-Flow признал несостоятельность собственного «наихудшего» сценария, согласно которому курс биткоина должен был достигнуть в ноябре $98 000.


Напомним, основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи заявил, что инвесторам стоит воспользоваться последней коррекцией на рынке цифровых активов, чтобы нарастить свои позиции.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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