Городские службы Иркутска перейдут на усиленный режим работы в новогодние праздники

Все городские службы Иркутска в период подготовки и проведения новогодних праздников перейдут на усиленный режим работы, который продлится до 10 января 2020 года. Муниципальные городские предприятия в праздничные дни будут работать по графикам дежурств, сообщает пресс-служба мэрии.

МУП «Водоканал» с 30 декабря по 10 января работает в круглосуточном режиме. Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил усилить меры безопасности на Центральном рынке. Также усилены меры антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях и детских садах. Все они взяты под охрану.

В округах Иркутска проводятся противопожарные инструктажи с жителями в садоводствах и в частном секторе. На контроле находятся неблагополучные семьи, в которых важно обеспечить безопасность детей. Проверяются точки продажи пиротехнической продукции.

Руслан Болотов:

– Необходимо сделать все от нас зависящее, чтобы праздничные и предпраздничные дни прошли в Иркутске спокойно и без происшествий. Особое внимание нужно уделить безопасности на транспорте, а также потенциально пожароопасным районам: садоводствам, частному сектору. Также важно проработать вопросы организации отдыха в эти дни детей и подростков.