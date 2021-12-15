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Госдума приняла закон о штрафах до 200 тыс. рублей за ограничение доступа к газовому оборудованию

Госдума приняла закон о штрафах до 200 тыс. рублей за ограничение доступа к газовому оборудованию

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении административных штрафов для должностных, юридических лиц и ИП за необеспечение доступа к газовому оборудованию представителей поставщика или газораспределительной организации.

Согласно этому документу ответственность грозит должностным и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, которые не дают специалистам из газораспределительных организаций проводить "мероприятия по полному или частичному ограничению подачи (поставки) газа при сохранении обстоятельств, послуживших основанием для введения такого ограничения".

В таком случае сумма взыскания для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей составит от 10 тыс. до 100 тыс. руб. плюс дисквалификация на срок от двух до трех лет, для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб. Сейчас ответственность предусмотрена лишь в случае нарушения потребителем введенного в отношении него полного или частичного ограничения режима потребления газа при сохранении обстоятельств, из-за которых такие меры были применены.

Ранее Ruposters писал, что Минстрой хочет ввести штрафы за аренду жилья.

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По материалам: uposters.ru

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