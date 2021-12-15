Госдума разрешила губернаторам избираться более чем на два срока подряд

14 декабря Госдума приняла закон об организации публичной власти в регионах, который, среди прочего, разрешает губернаторам избираться более чем на два срока подряд. Решения о такой возможности будут принимать Заксобрания, пишет «Российская газета».

«Мы ориентируем всю систему на гражданина. Качество власти будет выше», — цитирует РГ спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Закон опубликован на сайте Госдумы. Он снимает ограничения для губернаторских полномочий. Ранее один человек не мог возглавлять регион более двух сроков подряд. Срок полномочий губернаторов и областных парламентов будет составлять пять лет.

Расширяются основания для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента. Глава государства сможет сделать руководителю региона предупреждение, выговор, отрешить от должности и временно отстранить.

Главы регионов теперь сами смогут потребовать отставки мэров за плохую работу. В том числе — если в регионе систематически не удавалось достичь показателей, по которым оценивают эффективность местной власти. Регионы будут обязаны создать контрольно-счетные органы для проверки бюджетов. Раньше это отдавалось на усмотрение субъектов РФ.

Будет пересмотрен перечень полномочий регионов, благодаря этому должно уйти недопонимание в разделении функций власти. Граждан из-за этого иногда «гоняли по кругу» по инстанциям.

Федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих функций, если это не противоречит Конституции. Глава субъекта одновременно будет считаться и главным региональным чиновником, и федеральным чиновником в регионе. То есть он станет связующим звеном в вертикали власти.

Главы регионов не смогут именоваться «президентами». Региональные парламенты получают возможность работать дистанционно. На их заседаниях смогут выступать депутаты и сенаторы.

Ряд ключевых положений закона прокомментировал председатель Госдумы. Он подчеркнул, что, оценивая работу губернаторов, важно ориентироваться на то, какие достижения регион продемонстрировал под их руководством, объяснил Вячеслав Володин. А значит - не следует вводить федеральные ограничения для губернаторских сроков. Он призвал депутатов-критиков этой нормы ценить качество управления и позволить такие вопросы решать на местах. Результатом принятия закона, по его словам, должно стать четкое распределение полномочий, установление ответственности должностных лиц, повышение уровня подотчетности органов власти.

Совет Федерации рассмотрит закон о региональной власти на заседании 15 декабря. Предполагается, что принятые нормы вступят в силу с 1 июня 2022 года.