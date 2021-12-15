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Григорий Лепс после развода попал в больницу

Григорий Лепс после развода попал в больницу
Как стало известно, певец Григорий Лепс был госпитализирован. Артист дважды за последнюю неделю попадал в больницу. В первый раз он был доставлен в состоянии сильного опьянения. Музыкант вел себя неадекватно. Был буен. Пришлось даже вызывать психиатра. Его хотели отправить в реанимацию. Отметим, что психиатр выписал артисту сильнодействующие препараты и посоветовал лечение в специальной клинике. Но Лепс наотрез отказался.
Григорий Лепс Заметим, что через сутки Лепс во второй раз оказался в клинике. Причем опять был пьян. Его сопровождала охрана. Певец отоспался и снова ушел из клиники. Помимо психологических проблем, врачи подозревают у него гипертонический криз, сообщает телеграм-канал Mash. Ранее стало известно, что Григорий Лепс разводится со своей женой, балериной Анной Шаплыковой. У пары трое общих детей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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