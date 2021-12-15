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Гурам Гвасалия официально стал креативным директором Vetements

Гурам Гвасалия официально стал креативным директором Vetements

Гурам Гвасалия официально назначен креативным директором бренда Vetements, который он основал вместе со своим братом Демной Гвасалией. До 2019 года Гурам занимался управлением брендом в качестве директора, а вот Демна как раз отвечал за творческую составляющую и работал над коллекциями. Однако в 2019 году он покинул пост креативного директора и сосредоточился только на работе в Balenciaga.


Гурам Гвасалия

Фактически за бренд с тех пор целиком отвечал именно Гурам, хотя должность креативного директора все эти годы пустовала. И вот теперь он занял ее официально. Об этом сообщили в издании WWD, подтвердил информацию и сам Гурам у себя в инстаграме.

Всему свое время. И сейчас время выйти и сказать: начиная с коллекции осень-зима — 2022/2023 я взял на себя ответственность за бренд и решил занять место креативного директора Vetements,

— написал Гурам.


Коллекция Vetements, созданная Гурамом Гвасалией

Презентация этой коллекции состоялась совсем недавно. В ней сохранены основные ключевые приметы бренда — оверсайз, маски-балаклавы, пальто прямого кроя и акцент на линии плеч.

В последние годы было много попыток забрать у Vetements то, что всегда принадлежало Vetements. Чтобы защитить нашу тяжелую работу, коды и ДНК бренда, я знал, что мне нужно сделать, чтобы вернуть все это. Верно, я мог сделать это тайно, потому что я очень закрытый человек. Но я чувствовал, что мне нужно выступить публично для всех юношей и девушек, которые мечтают о моде, но слишком боятся сказать это своим родителям, которые не одобрят этот выбор,

— добавил Гвасалия и поделился личной историей своей семьи. Он также не мог позволить себе посещать школу моды — там уже учился его брат Демна, а Гурам, по его словам, оставался для родителей "последней надеждой" и тем, кто "прокормит семью" (в итоге сначала он получил экономическое образование, а потом уже пошел в сферу моды).




Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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