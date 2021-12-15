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Halo Infinite в этом году больше не будет получать обновления

Halo Infinite в этом году больше не будет получать обновления


Студия 343 Industries выпустила для Halo Infinite вчера большое обновление, которое добавляет в игру несколько плейлистов — о чем давно просили игроки. Вместе с тем, в игре появились новые задания, некоторые из заданий были удалены или обновлены и были внесены другие изменения. Это обновление Halo Infinite является последним в 2021 году.

Разработчики на официальном сайте Halo отмечают, что обновлений в этом году больше не будет — студия 343 Industries уходит в отпуск:

Мы очень рады добавить эти обновления в игру сегодня и надеемся увидеть вас в сети на праздниках! Как только у команды будет возможность перезарядиться во время каникул, мы вернемся и рассмотрим новые возможности для дальнейшего развития вашего опыта в Halo Infinite.

Напомним, что с момента релиза игры Halo Infinite в рамках бета-версии (ровно месяц назад — 15 ноября), разработчики внесли большое количество правок баланса, системы прогресса и множество других изменений. Команда 343 Industries активно слушает сообщество Halo и меняет игру в соответствии с пожеланиями игроков.

Мультиплеер Halo Infinite является условно-бесплатным, а кампания игры доступна в Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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