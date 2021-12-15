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Хидео Кодзима оценил демонстрацию Senua’s Saga: Hellblade II

Хидео Кодзима оценил демонстрацию Senua’s Saga: Hellblade II


На The Game Awards 2021 показали новый трейлер Senua’s Saga: Hellblade II, с геймплеем игры. Проект создается на движке Unreal Engine 5, и выглядит он довольно впечатляюще. Не остался равнодушен даже известный игровой дизайнер Хидео Кодзима.

Японский геймдизайнер Хидео Кодзима в Twitter прокомментировал видео по Senua’s Saga: Hellblade II. Комментарий его состоит из 5 смайликов, из которых можно сделать вывод, что Кодзима остался под хорошим впечатлением от демонстрации.


Напомним, что даты релиза у Senua’s Saga: Hellblade II все еще нет, игра была анонсирована в 2019 году.


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По материалам: newxboxone

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