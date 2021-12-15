Игорь Николаев с женой и дочкой посетили новогоднюю ярмарку на Красной площади

Музыкант Игорь Николаев и его супруга, певица Юлия Проскурякова вместе с дочерью побывали на новогодней ярмарке, откуда и поделились семейными кадрами. Известный певец и композитор Игорь Николаев вместе с Юлией Проскуряковой растит дочь. Веронике 6 лет. Звездные родители нашли свободное время в своем графике и отправились с ребенком на Красную площадь, которая уже ярко наряжена к новогодним праздникам. К тому же на площади разместилась новогодняя ярмарка. Вероника красовалась во время прогулки в стильной розовой шубке. Скорее всего, звездная мама помогала дочери подбирать милый образ.Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочерью Вероникой «Этой ярмарки краски!❤️💛💚💙💜❄️был и медовый пряник! Побывали сегодня с семьёй на новогодней ярмарке на Красной площади, прониклись предпраздничной атмосферой, и Вероничка поехала в музыкальную школу, а я в Кремль на съёмки Юбилея Кремлевского Дворца!💥🌟🎄», - рассказал Николаев. Вероника с удовольствием покаталась на карусели, где ее и запечатлели вместе с родителями.Вероника Николаева катается на карусели «Ёлка. Гум. Карусели и имбирные пряники!😉 Скоро Новый год!🎅🏻», отметила Юлия Проскурякова. «Классные👏», «Какая красивая розовая зефирка», «Красивая и дружная семья.❤️ Вы настоящий пример для многих из нас🔥», «Красивая семья. Юля как девочка, а Вероничка такая лапочка!», «Семейная идиллия😍😍», «Девочка милая такая😍», «Красивая семья Николаевых!!», «Вероничка растет такой элегантной😍», «Да как же прекрасно, когда семья вместе!🔥», — откликнулись поклонники в Instagram. Кстати, Юлия Проскурякова рассказывала, что они планируют отдать дочь в первый класс в 7 лет. Но подготовку к школе уже начали. С девочкой работает педагог, который проводит для Вероники уроки по русскому языку и математике. А еще малышке очень нравится география.