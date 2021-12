Инсайдер: The Coalition выпустит новую игру в 2023 году, и это не Gears 6





Студия The Coalition работает в Xbox Game Studios над проектами серии Gears. Прошлая часть серии Gears, игра Gears 5, вышла в 2019 году, и некоторые игроки ожидали анонс, или даже выход, Gears 6 в 2022 году. Но инсайдер Rand al Thor 19 сообщает, что у студии другие планы.

Ближайшая игра серии Gears, согласно данным инсайдера Rand al Thor 19, запланирована к релизу на 2024-2025 годы. Он отмечает, что из-за наличия у Microsoft большого количества студий, теперь компании не так принципиально, чтобы новая часть Gears появлялась каждые 3 года, как это было ранее. Поэтому The Coalition получили дополнительное время на разработку, с учетом возможности использования новых технологий, и они неспешно готовят завершение новой трилогии Gears.

Однако у The Coalition, как сообщает тот же инсайдер, есть еще один проект. По его словам, это игра, которая родилась из технодемки Unreal Engine 5, но это никак не связано с The Matrix Awakens, вышедшей на днях. Из технодемки студия The Coalition создает некий проект на Unreal Engine 5, который планируют выпустить в 2023 году.

Отметим, что студия The Coalition уже активно использует Unreal Engine 5. Команду привлекали разработчики движка из Epic, чтобы оптимизировать работу The Matrix Awakens на Xbox Series X | S.