Иосиф Пригожин прошелся по Аврааму Руссо

Продюсер Иосиф Пригожин назвал пустым местом певца. Продюсер возмущен высказыванием Авраама Руссо о том, якобы он имеет отношению к покушению на певца, которое произошло много лет назад. Иосиф Пригожин всерьез подумывает над тем, чтобы подать в суд на артиста за порочащие слова в свой адрес. Пригожин подчеркивает, что весь негатив в его адрес со стороны Руссо не имеет ничего общего с действительностью. Сейчас в этом скандальном деле интересы продюсера представляет звездный адвокат Сергей Жорин. Правозащитник готов в любой момент составить иск на Авраама. «Мне трудно разговаривать с людьми, у которых проблемы с русским языком. Руссо о себе слишком высокого мнения. Он для меня — пустое место. Я передал это дело адвокатам. Если Жорин посчитает нужным, то будет подан иск. Руссо для меня не существует. Пусть он помидоры сажает. Пусть лает. Собака лает, а караван идет», — заявил 52-летний Иосиф Игоревич.Авраам Руссо Пригожин не исключает, что громкими обвинениями Авраам Руссо решил напомнить публике о себе, не имея при этом качественного репертуара. «Взрослым людям, чем удивлять? Творчества и музыки у него нет. Надо о себе напомнить. Это как рыба без воды. Для меня это так, а по-другому никак. Я все время на самообороне. Человек оговаривает меня. Он просто идиот. Все, что он сказал в отношении меня — ложь и провокация. Это не имеет никакой почвы под собой», — порассуждал продюсер в интервью Teleprogramma.pro. Напомним, сегодня Руссо, проживающий с семьей в США, принимает участие в проекте «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ и считается фаворитом данного шоу. Публике остается только догадываться, зачем ему понадобилось мстить Иосифу Пригожину.