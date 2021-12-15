Иркутянам предлагают сделать новогодние подарки тяжело больным детям

Более 20 детей встретят Новый год в Иркутском областном хосписе. Сотрудники учреждения проведут для своих маленьких пациентов праздник с соблюдением профилактических и противоэпидемических мер. Подарить подарок тяжелобольным детям могут все иркутяне. В медицинское учреждение можно принести новогодние и детские развивающие игрушки, а также гигиенические средства для ухода, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Ольга Ермакова, главный врач ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис»:

— В нашем учреждении паллиативную медицинскую помощь получают дети с неизлечимыми заболеваниями от шести месяцев до 18 лет. Из средств личной гигиены необходимы подгузники для детей, подростков и взрослых, одноразовые пелёнки, влажные салфетки, жидкое детское мыло и шампуни, очищающие пенки для ухода за тяжелобольными, детский крем, детские пюре, каши и смеси в фабричной упаковке.

Cтационар хосписа оборудован палатами на 25 коек. Для родителей во время госпитализации ребенка есть возможность получить «социальную передышку» на 21 день. Также в учреждении есть выездная служба. В состав мультидисциплинарной бригады входят: врач-педиатр, врач-невролог, врач-реаниматолог, медицинский психолог, фельдшер.

Выездное отделение координирует оказание квалифицированной паллиативной помощи детям на дому, проводит обучение родственников навыкам ухода за детьми-инвалидами, учат правильно пользоваться имеющимся у них медицинским оборудованием для повышения качества жизни неизлечимо больных детей на дому. С 2017 года паллиативную помощь в хосписе получили 685 детей. Выездная патронажная паллиативная служба осуществила около пяти тысяч выездов.