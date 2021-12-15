Иркутяне почувствовали второе за сутки землетрясение

15 декабря иркутяне почувствовали второе за сутки землетрясение. Подземные толчки ощущались в 21:45 местного времени. Подробности выясняются.

Утром этого же дня землетрясение зарегистрировано в 22 километрах от населенного пункта Танхой республики Бурятии в акватории озера Байкал. Магнитуда в эпицентре составила 5,6, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

В Иркутске ощущалось землетрясение силой в три балла

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