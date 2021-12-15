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Иркутские айтишники издали книгу, написанную директором по маркетингу Google

Иркутские айтишники издали книгу, написанную директором по маркетингу Google

Иркутские айтишники издали книгу про Google, идея пришла, когда они по заказу издательства ДМК отредактировали и сверстали книгу про Kubernetes и поняли, что могут этим заниматься на профессиональном уровне. Об этом сообщает руководитель компании ITSumma Евгений Потапов на своей странице в «Фейсбук». У него была мечта — издать книгу I'm Feeling Lucky от Дугласа Эдвардса, 59-го сотрудника компании Google, ее директора по маркетингу. Работа шла почти год, в июне 2021 года издали книгу в бумажном виде, следом стали продавать электронную копию.

Евгений Потапов:
— В биографической книге Дуглас Эдвардс рассказывает о том, как устроился в ранний Google, как компания росла и переживала болезни роста, как менеджеры учились быть менеджерами (и у них это не всегда получалось). История Google от совсем раннего Google до IPO изнутри. И все на английском. В России книга не издавалась. Я не понимал почему, и попросил ребят узнать — лицензировал ли кто-нибудь ее издание, и оказалось – никто, после этого мы взялись за дело.

Затем специалисты ITSumma Press вышли на автора, бывшего директора по маркетингу Google Дугласа Эдвардса, и попросили его записать видеообращение к читателям издания на русском языке. И он не отказал начинающим иркутским издателям.


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По материалам: irk

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