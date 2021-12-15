Иркутские айтишники издали книгу, написанную директором по маркетингу Google

Иркутские айтишники издали книгу про Google, идея пришла, когда они по заказу издательства ДМК отредактировали и сверстали книгу про Kubernetes и поняли, что могут этим заниматься на профессиональном уровне. Об этом сообщает руководитель компании ITSumma Евгений Потапов на своей странице в «Фейсбук». У него была мечта — издать книгу I'm Feeling Lucky от Дугласа Эдвардса, 59-го сотрудника компании Google, ее директора по маркетингу. Работа шла почти год, в июне 2021 года издали книгу в бумажном виде, следом стали продавать электронную копию.

Евгений Потапов:

— В биографической книге Дуглас Эдвардс рассказывает о том, как устроился в ранний Google, как компания росла и переживала болезни роста, как менеджеры учились быть менеджерами (и у них это не всегда получалось). История Google от совсем раннего Google до IPO изнутри. И все на английском. В России книга не издавалась. Я не понимал почему, и попросил ребят узнать — лицензировал ли кто-нибудь ее издание, и оказалось – никто, после этого мы взялись за дело.

Затем специалисты ITSumma Press вышли на автора, бывшего директора по маркетингу Google Дугласа Эдвардса, и попросили его записать видеообращение к читателям издания на русском языке. И он не отказал начинающим иркутским издателям.



