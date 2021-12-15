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Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию трехмесячному мальчику в Екатеринбурге

Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию трехмесячному мальчику в Екатеринбурге

Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов 14 декабря за 90 минут провел операцию без разреза – торакоскопию — трехмесячному мальчику в Екатеринбурге, причем это была уже не первая операция для малыша, об этом он сообщил на своей странице в «Инстаграм». Мальчику была необходима фиксация аорты.

Родители прочитали, что доктор из Иркутска делает такие эксклюзивные операции, благодаря которым открывается просвет трахеи. По их просьбе Юрий Козлов 12-часовым перелетом с пересадкой в Новосибирске отправился на помощь.

«Сразу после рождения у ребенка обнаружили атрезию пищевода, по поводу которой на вторые сутки жизни малыша прооперировали уральские хирурги. Для соединения разобщённых концов пищевода они наложили анастомоз. Через месяц родные стали замечать у Марка нарастающее беспокойство. Он плохо ел, часто плакал и дышал как будто всем телом, ему не хватало воздуха. Такие детки быстро истощаются, потому что им трудно есть и даже спать. Врачи выявили дыхательное расстройство — трахеомаляцию, „мягкое горло“ — спадающаяся в момент выдоха трахея. Ее просвет уменьшается, дышать становится трудно. Решался вопрос о трахеостомии. Выполнена аортостернопексия — подшивание аорты к задней стенке грудины. Все получилось. Без осложнений. Без кровотечения. Счастье родителей и радость хирургов. Теперь путь домой — те же 12 часов, чтобы утром быть у себя в операционной», — написал Юрий Козлов.

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По материалам: irk

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