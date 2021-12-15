ISDA приступила к разработке стандартов для криптодеривативов

Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) приступила к разработке глобальных стандартов для производных финансовых инструментов, связанных с цифровыми активами. Организация признала криптовалюты уникальным классом продуктов.

ISDA intends to bring together derivatives market participants, members of the cryptoasset community and other stakeholders to help develop common legal standards and definitions for digital asset derivatives https://t.co/cB3NTWhkSC — ISDA (@ISDA) December 14, 2021

«Мы должны признать, что криптовалютные активы являются уникальным классом продуктов, и разработать соответствующие определения и юридические термины», — заявил исполнительный директор ISDA Скотт О'Малиа.

В опубликованном 14 декабря документа организация выделила потенциальные риски рынка криптодеривативов, среди которых указала форки, кибератаки, эирдропы, изменения в законодательстве, ненадежность провайдеров инфраструктурных решений, а также слабую связь производных продуктов с базовыми активами.

По словам специалистов ISDA, форки могут влиять на сделки с деривативами, вызывая рост или снижение стоимости базового актива. Степень этого влияния зависит от структуры соглашения и технической природы конкретного продукта.

«Например, модификации базовой технологии могут коренным образом изменить природу цифрового актива (или его функциональность, включая совместимость с другими структурами) для целей любой сделки с деривативами», — говорится в документе.

Эирдропы также влияют на сделки с производными инструментами, поскольку «владельцы активов в конкретной сети могут получить выгоду от распределения».

В организации отметили неопределенность нормативного статуса криптовалют и фрагментацию регуляторного ландшафта. По мнению экспертов, цифровые активы «остаются особенно уязвимы» к изменениям в законодательстве.

ISDA объединяет участников внебиржевого рынка деривативов. В декабре в ассоциацию вступили биткоин-биржа Coinbase и американское подразделение торговой платформы FTX.

Напомним, Crypto.com заключила соглашение о покупке у финансовой компании IG Group Holdings двух бирж деривативов в США.