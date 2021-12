ISDA приступила к разработке стандартов для криптодеривативов

Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) приступила к разработке глобальных стандартов для производных финансовых инструментов, связанных с цифровыми активами. Организация признала криптовалюты уникальным классом продуктов.

