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ISDA приступила к разработке стандартов для криптодеривативов

ISDA приступила к разработке стандартов для криптодеривативов


Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) приступила к разработке глобальных стандартов для производных финансовых инструментов, связанных с цифровыми активами. Организация признала криптовалюты уникальным классом продуктов.



«Мы должны признать, что криптовалютные активы являются уникальным классом продуктов, и разработать соответствующие определения и юридические термины», — заявил исполнительный директор ISDA Скотт О'Малиа.


В опубликованном 14 декабря документа организация выделила потенциальные риски рынка криптодеривативов, среди которых указала форки, кибератаки, эирдропы, изменения в законодательстве, ненадежность провайдеров инфраструктурных решений, а также слабую связь производных продуктов с базовыми активами.


По словам специалистов ISDA, форки могут влиять на сделки с деривативами, вызывая рост или снижение стоимости базового актива. Степень этого влияния зависит от структуры соглашения и технической природы конкретного продукта.


«Например, модификации базовой технологии могут коренным образом изменить природу цифрового актива (или его функциональность, включая совместимость с другими структурами) для целей любой сделки с деривативами», — говорится в документе.


Эирдропы также влияют на сделки с производными инструментами, поскольку «владельцы активов в конкретной сети могут получить выгоду от распределения».


В организации отметили неопределенность нормативного статуса криптовалют и фрагментацию регуляторного ландшафта. По мнению экспертов, цифровые активы «остаются особенно уязвимы» к изменениям в законодательстве.


ISDA объединяет участников внебиржевого рынка деривативов. В декабре в ассоциацию вступили биткоин-биржа Coinbase и американское подразделение торговой платформы FTX. 


Напомним, Crypto.com заключила соглашение о покупке у финансовой компании IG Group Holdings двух бирж деривативов в США.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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